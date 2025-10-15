В Ливенскую ЦРБ пришёл «Земский доктор»

Коллектив пополнился молодым специалистом.

В Сергиевской амбулатории Ливенской ЦРБ трудоустроилась участковый врач-терапевт Екатерина Стеничева. Об этом рассказали в учреждении.

Стеничева родилась в Ливнах. В этом году она окончила Орловский государственный университет имени Тургенева по специальности «Лечебное дело» и приняла решение вернуться на малую родину.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, за всё время реализации программы «Земский доктор» к ней присоединились 309 медиков. В текущем году выплаты получили 13 врачей.

ИА «Орелград»