В Ливенскую ЦРБ пришёл «Земский доктор»

Коллектив пополнился молодым специалистом.
В Сергиевской амбулатории Ливенской ЦРБ трудоустроилась участковый врач-терапевт Екатерина Стеничева. Об этом рассказали в учреждении.
Стеничева родилась в Ливнах. В этом году она окончила Орловский государственный университет имени Тургенева по специальности «Лечебное дело» и приняла решение вернуться на малую родину.
Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, за всё время реализации программы «Земский доктор» к ней присоединились 309 медиков. В текущем году выплаты получили 13 врачей.
ИА «Орелград»