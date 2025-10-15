Расходы на обслуживание долга Орловской области ограничат

Ограничение будет зафиксировано в законе об областном бюджете.

Проект бюджета Орловской области на 2026 год закладывается с дефицитом в размере около 934 миллиона рублей, но с последующим сокращением дефицита до нуля к 2028 году. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального департамента финансов Дмитрий Шахов, выступивший на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов.

«Ключевой особенностью, отметил докладчик, является работа с госдолгом, – сообщили в пресс-службе регионального парламента. – Планируется его значительное сокращение — на 2,7 миллиарда рублей в 2026 году за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам в соответствии с решением федерального центра. Это позволит снизить долговую нагрузку с 45,4 процента до 38,8 процента по отношению к налоговым доходам».

Предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области в 2026 году может составить всего 112 миллионов рублей. Для сравнения, в 2025 году на обслуживание госдолга правительству региона разрешено потратить не более 121,9 миллиона рублей. Стоит сказать, что 16,358 миллиона рублей в 2026 году будет предназначено на уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям, заключенным областной администрацией еще в августе 2005 года.

В 2027 году предел на выплату процентов по долгам составит 111,5 миллиона рублей, в 2028 году – 103 миллиона рублей. Поэтапное снижение предела связано с ожиданиями областных властей о снижении государственного долга Орловской области из-за намерения федерального центра списать с регионов часть долгов по бюджетным кредитам. Однако пока по-прежнему планируется довольно внушительная задолженность.

Так, вместе с проектом бюджета предполагается утвердить программу государственных внутренних заимствований Орловской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В ее пределах правительству региона будет разрешено привлекать кредитные ресурсы по результатам торгов. Верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2027 года планируется установить в сумме 17,194 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – в сумме 0 рублей.

По состоянию на 1 января 2028 года предел будет снижен до 15,837 миллиарда рублей, по состоянию на 1 января 2029 года – до 14,267 миллиарда рублей. Для сравнения, текущий верхний предел, по состоянию на 1 января 2026 года, установлен в сумме 18,296 миллиарда рублей. При верстке бюджета региональные парламентарии также должны будут утвердить верхний предел государственного внешнего долга Орловской области. Из проекта документа следует, что он планируется на 1 января 2027 года в сумме 30,156 миллиона евро.

ИА «Орелград»