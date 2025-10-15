Студентка из Орла стала призером международного конкурса массажистов

15.10.2025 | 12:19 Медицина, Новости, Образование

Девушка завоевала кубок в номинации «Расслабляющий массаж».

Фото: Орловский базовый медицинский колледж

Студентка Орловского базового медицинского колледжа Татьяна Казакова успешно выступила на IX Международном конгрессе по массажу, который проходил в Сочи с 3 по 5 октября.

Примечательно, что Татьяна, будучи студенткой третьего курса, уже работает в собственном массажном кабинете. Ее достижение — яркий пример того, как профессиональное мастерство и преданность делу приводят к высоким результатам, отметили в соцсетях Орловского базового медицинского колледжа.

Международный конгресс организуется ежегодно. Это площадка для обмена профессиональным опытом, проведения мастер-классов и практических занятий, а также олимпиады массажных техник.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU