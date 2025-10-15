Студентка из Орла стала призером международного конкурса массажистов

Девушка завоевала кубок в номинации «Расслабляющий массаж».

Студентка Орловского базового медицинского колледжа Татьяна Казакова успешно выступила на IX Международном конгрессе по массажу, который проходил в Сочи с 3 по 5 октября.

Примечательно, что Татьяна, будучи студенткой третьего курса, уже работает в собственном массажном кабинете. Ее достижение — яркий пример того, как профессиональное мастерство и преданность делу приводят к высоким результатам, отметили в соцсетях Орловского базового медицинского колледжа.

Международный конгресс организуется ежегодно. Это площадка для обмена профессиональным опытом, проведения мастер-классов и практических занятий, а также олимпиады массажных техник.

ИА “Орелград”