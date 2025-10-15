В Орле представили нового главу управления СКР

15.10.2025 | 12:20 Важное, Закон и порядок, Новости

Областным подразделением ведомства будет руководить Александр Полшаков.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Сегодня эта информация была подтверждена официально. В здании управления состоялось официальное представление нового руководителя.

Глава управления кадров Следственного комитета России Максим Малышкин огласил соответствующий указ президента, рассказал о послужном списке Александра Полшакова и вручил ему удостоверение.

Также с напутствиями и предложениями выступили губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава регионального Совета народных депутатов Леонид Музалевский и митрополит Тихон.

В свою очередь, Полшаков поблагодарил присутствующих за уделённое внимание и выразил признательность руководству страны и ведомства. Также новый глава управления обозначил основные приоритетные направления дальнейшей деятельности.

