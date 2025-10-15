В облсовете шокированы сокращением финансирования на безопасность

Соответствующие расходы в проекте орловского бюджета на 2026-й заметно урезаны.

Это следует из аналитической справки к проекту бюджета, подготовленной отделом облсовета по законодательству, государственному строительству и законопорядку.

Отмечается, что в целом средства проектируемого бюджета ниже показателей предыдущего периода. При этом финансирование госпрограммы «Развитие системы комплексной безопасности» сокращается на 27,4 миллиона рублей (до 466,6 миллионов), госпрограммы «Обеспечение законности и правопорядка» – на 895 тысяч (до 3,1 миллиона).

У авторов справки это «вызывает обеспокоенность».

Также отмечается, что в бюджете не предусмотрена индексация окладов государственных гражданских служащих и гражданских служащих — в соответствии с уровнем инфляции. Между тем, это предусмотрено федеральным законодательством.

Кроме того, в облсовете отметили необходимость внедрения «интеллектуальной системы распознавания лиц», при этом признав, что эта задача является трудной из-за высокой стоимости самих сегментов системы, а также их внедрения и обслуживания.

Отметим, что в бюджете будущего года планируется заметно сократить и средства на программу «Защита населения и территории от ситуаций чрезвычайного характера». Снижение составит около 38,2 миллионов (до 303 миллионов).

ИА «Орелград»