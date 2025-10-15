В Ливнах возобновил работу городской бассейн

15.10.2025 | 16:16 Медицина, Спорт

Его закрывали на ремонт.

Фото: livny-gazeta.ru

На данный момент все работы завершены. Как пишет «Ливенская газета», в бассейне появилось специальное устройство для дополнительной очистки воды.

Кроме того, в фойе и раздевалках установили сушилки для волос.

Бассейн входит в МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс». Единовременно здесь могут плавать 30 человек. Он доступен как для коллективных, так и для индивидуальных занятий.

Также в муниципальном учреждении одновременно с бассейном заработала и сауна.

ИА «Орелград»


