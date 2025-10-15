В Ливнах возобновил работу городской бассейн

Его закрывали на ремонт.
На данный момент все работы завершены. Как пишет «Ливенская газета», в бассейне появилось специальное устройство для дополнительной очистки воды.
Кроме того, в фойе и раздевалках установили сушилки для волос.
Бассейн входит в МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс». Единовременно здесь могут плавать 30 человек. Он доступен как для коллективных, так и для индивидуальных занятий.
Также в муниципальном учреждении одновременно с бассейном заработала и сауна.
ИА «Орелград»