В мэрии Орла признали текущие проблемы «ТТП»

Предприятию не хватает электричества, а трамваям нужен ремонт.

«Отсутствие электроэнергии осложняет выполнение задачи по поддержанию безопасности пассажирских перевозок на электрическом транспорте», – признали в комментарии, который разместили в соцсетях посредством официального аккаунта Администрации Орла.

Ранее ряд сотрудников предприятия распространил соответствующую информацию в СМИ, а также обратился по данному вопросу к губернатору на последнем прямом эфире. Андрей Клычков пообещал разобраться в этом вопросе.

В том же комментарии мэрии указывается, что все запланированные ассигнования «доведены и профинансированы» (на 5 октября). «Дальнейшее функционирование предприятия невозможно без доведения дополнительных бюджетных ассигнований из областного бюджета и осуществления финансовой поддержки на регулярной основе», – указали представители городских властей.

Ещё один комментарий касался темы трамвайного движения. Как оказалось, «ТТП» выпускает на маршрут №3 (««Химмаш» – улица Пушкина») только три трамвая. Причиной являются технические неисправности. Причём исправить их в обозримом будущем — задача не из лёгких.

«В связи со сложной финансовой ситуацией на МУП «ТТП» и блокировкой счетов, произвести закупку запчастей и ремонт транспорта не представляется возможным», – указали в мэрии.

