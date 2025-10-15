В Роспотребнадзоре назвали главные проблемы орловцев

В орловском управлении ведомства подвели текущие итоги работы с обращениями.
Речь идёт о периоде с января по сентябрь включительно. Как оказалось, активность орловцев снизилась. Число обращений сократилось на 7,3% (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года).
Всего в управление поступило около 3 тысяч жалоб. 53,6% касались защиты прав потребителей, 46,3% – вопросов санитарии и эпидемиологии.
Больше всего орловцы жаловались на
- условия проживания (25,1%),
- вопросы, связанные с мусором (24,5%),
- состояние атмосферы (13,7%),
- качество и безопасность продуктов (12,5%).
Все вопросы были рассмотрены в установленные сроки.
По итогам рассмотрения ряда обращений виновным лицам выдано 197 предостережений о недопустимости нарушения требований. Также было составлено 29 административных материалов. 61 иск рассмотрели в судах.
ИА «Орелград»