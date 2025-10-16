Активистки ЕР из 89 регионов страны представили свои инициативы на специализированном форуме

«Женское движение» принимает участие в подготовке новой народной программы партии

Третий всероссийский форум партпроекта «Женское движение Единой России» прошел в Москве при участии более 700 человек. Активистки, политики, эксперты и депутаты обсуждали актуальные вопросы консолидации женского сообщества. Большая их часть отражена в главном документе ЕР – народной программе. Сейчас партия готовит новую редакцию, с которой выступит на выборах в Госдуму.

– Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы, в общем и целом, добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее, – подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на форуме.

Он высоко оценил вклад женщин в работу партии и отметил значение клубов, которые организует движение во всех регионах страны. На этих площадках женщины могут получить помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве и найти единомышленников. В клубах также проводят мастер-классы и встречи с экспертами, обсуждают важные для страны вопросы, связанные с материнством, детством и женским предпринимательством. Необходимую поддержку здесь находят и близкие участников спецоперации.

– «Женское движение» выполняет особую роль – роль матери, дочери, сестры. Оно помогает вернуться к полноценной жизни. Пройдя пусть и небольшой, но путь войны, я сама на себе ощутила эту помощь и поддержку. Это драгоценный стимул к Победе и возвращению домой живыми, – отметила Герой России Людмила Болилая.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул важность позиции активисток партии при принятии решений на всех уровнях, включая государственный. Он предложил организовать на площадках клубов работу по сбору наказов, которые войдут в новую редакцию народной программы.

– Мы должны собрать все необходимые инициативы и провести фокус-группы. Обратная связь нам необходима, чтобы документ, с которым мы потом пойдем на выборы, отвечал запросам людей, был понятным, конкретным и написан обычным человеческим языком, – сказал политик. – Женщины во многих сферах знают ситуацию изнутри и, естественно, предлагают решения существующих проблем.

По итогам форума были сформированы новые направления работы движения: масштабирование проекта «Наставничество» и политшколы, продление практики образовательных онлайн-тренингов по поддержке предпринимательства, развитие программы социокультурной реабилитации ветеранов спецоперации и другие.

ИА “Орелград”