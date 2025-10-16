В Орле проводятся аварийные работы на теплосети

Из-за этого горячая вода отключена в десятках многоквартирных домов.

Об этом сообщили в орловском филиале «РИР Энерго».

Повреждение обнаружили в Северном районе на магистральном трубопроводе на улице Металлургов. Сейчас там проводятся соответствующие работы.

Горячее водоснабжение будет ограничено до 17 часов сегодняшнего дня.

Под ограничение попадают следующие адреса:

Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 42

Московское шоссе, 155, 155-А, 157, 161, 163, 163-А, 165, 167, 169, 171,

Рощинская, 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 11-А, 13, 13-А, 15, 15-А, 17, 17-А, 19, 21, 23, 25.

ИА «Орелград»