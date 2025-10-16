В Орле кафе «Виктория-Арагви» поймали на нарушениях

16.10.2025 | 10:55 Закон и порядок, Новости

Оно закупало сырьё в обход государственной системы контроля около двух лет.

Фото: www.google.com/maps

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Нарушения выявили при мониторинге системы «Меркурий». У заведения отсутствовали электронные ветеринарные сопроводительные документы на сырьё (включая мясную и молочную продукцию) начиная с июня 2023-го года.

Юридическому лицу объявили предостережение о недопустимости нарушения требований. Уточняется, что кафе находится на улице Фомина, 10.

Также в ведомстве отметили, что «Виктория-Арагви» зарегистрировано в системе «Цербер», которая отслеживает деятельность тех, кто работает с продукцией животного происхождения, как юрлицо, которое занимается «производством (переработкой) подконтрольной продукции». Между тем, согласно реестру уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, оно ведёт деятельность по коду «ОКПД – 56» («услуги общественного питания»).

ИА «Орелград»


