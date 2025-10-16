Бесплатную юрпомощь смогут получить гражданские супруги погибших участников СВО

16.10.2025 | 10:12 Новости, Общество

Законопроект рассмотрен 15 октября на заседании Орловского облсовета.  

Фото: Орловский областной Совет

Авторы инициативы – Орловское региональное отделение ЛДПР. Информацию о законопроекте  представил руководитель фракции партии в облсовете Владислав Числов. Предложено расширение круга лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В перечень должны быть внесены гражданские супруги погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих, отметил Владислав Числов. Он подчеркнул, что это позволит устранить правовой пробел и обеспечить социальную справедливость.

«Мы обязаны поддерживать всех, кто потерял своих близких, защищавших Отечество, – цитирует выступление депутата пресс-служба. – Гражданские жены, которые делили с военнослужащим все тяготы жизни и воспитывают его ребенка, не должны оставаться без государственной поддержки, в том числе и в правовой сфере».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU