Бесплатную юрпомощь смогут получить гражданские супруги погибших участников СВО

Законопроект рассмотрен 15 октября на заседании Орловского облсовета.

Авторы инициативы – Орловское региональное отделение ЛДПР. Информацию о законопроекте представил руководитель фракции партии в облсовете Владислав Числов. Предложено расширение круга лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В перечень должны быть внесены гражданские супруги погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих, отметил Владислав Числов. Он подчеркнул, что это позволит устранить правовой пробел и обеспечить социальную справедливость.

«Мы обязаны поддерживать всех, кто потерял своих близких, защищавших Отечество, – цитирует выступление депутата пресс-служба. – Гражданские жены, которые делили с военнослужащим все тяготы жизни и воспитывают его ребенка, не должны оставаться без государственной поддержки, в том числе и в правовой сфере».

ИА “Орелград”