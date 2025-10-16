«Бунина в Бунинке» покажут в Орле

В «Бунинке» пройдет выставка орловских художников.

Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина анонсировала проведение художественной выставки «Бунин в Бунинке. Диалог с писателем». Мероприятие будет посвящено 155-летию со дня рождения Ивана Бунина, орловского писателя, первого русского писателя, получившего Нобелевскую премию по литературе. Открытие выставки состоится 21 октября в 15:00.

Этот проект областная библиотека реализует совместно с Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Личность Ивана Бунина и его живописная проза поэта, во все времена просится на холст или бумагу, говорят организаторы. Живописцы, совершенно разные, не похожие друг на друга, создавали образы писателя и вдохновлялись его произведениями.

«На выставке вы сможете увидеть работы орловских художников, которые показали свое видение «мира» Ивана Бунина, – сообщили в областной библиотеке. – Вниманию посетителей представлены живописные работы, Л. М. Алексеевой, А. В. Блохина, В. В. Демичева, Л. Е. Жмакиной, И. К. Костомарова, А. В. Кузнецова, В. В. Лукьянчикова, Я. В. Патокиной, А. А. Полукарова, О. А. Сорокиной и Ю. Н. Шатохина. Приглашаем насладиться яркой палитрой художников – членов Орловской региональной организации ВТОО «Союз художников России». Выставка проработает до 14 января 2026 года. Вход свободный».

Тем временем Вера Ефремова, директор Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева, и заведующий экспозиционно-выставочным отделом Елена Кузнецова приняли участие в монтаже внемузейной выставки «Я очень русский человек и это с годами не пропадает». Ее открытие состоится в Государственном учреждение культуры «Государственный музей К.А. Федина» в городе Саратове. Эта выставка также посвящена 155-летию со дня рождения Ивана Бунина. На ней будут представлены материалы из фондового собрания Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»