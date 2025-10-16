Количество благодарностей команде губернатора сократилось на треть

За последние три месяца их поступило всего 12.

В третьем квартале 2025 года в администрацию Орловской области поступило 1790 письменных обращений граждан, среди которых оказалось 12 благодарностей. В обращениях, поступивших за указанный период, жители региона также выражали благодарность за оперативное решение поставленных вопросов, отметили в администрации губернатора и правительства региона. Общее количество благодарностей в третьем квартале 2024 года составляло 19, то есть их число по равнению с прошлым годом сократилось на 36,8 процента.

В третьем квартале текущего года семь из двенадцати благодарностей были адресованы сотрудникам медицинских учреждений региона, подведомственных департаменту здравоохранения Орловской области. В основном их благодарили за успешное решение вопросов лекарственного обеспечения, лечения и оказания медицинской помощи и др. Оставшиеся пять благодарностей поступили сотрудникам учреждений образования, подведомственных департаменту образования Орловской области. В данном случае орловцы благодарили чиновников за успешное решение вопросов организации образовательного процесса.

В администрации губернатора и правительства Орловской области также сообщили, что в третьем квартале 2025 года с учетом установленных сроков было рассмотрено 1060 письменных обращений, из них 391, или 36,9 процента от общего количества, были поставлены на контроль губернатором Андреем Клычковым, его заместителями и руководителями департаментов. К тому же 142 обращения было рассмотрено совместно с органами местного самоуправления, причем 12 – с выездом на место в муниципальные образования.

Всего в третьем квартале текущего года положительно было решено 328 устных и письменных вопросов, в том числе выполнены работы: по капитальному ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги в деревне Вышнее-Столбецкое Покровского района; устройству защитного слоя съезда с автомобильной дороги к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново», восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части наиболее проблемных участков дороги в селе Калинино Орловского муниципального округа, подсыпке щебнем наиболее проблемных участков проезжей части в селе Теличье Ливенского района и др.

