В Орёл приедет экс-нападающий сборной России по футболу Ари

Арикленес да Силва Феррейра проведёт автограф-сессию на Стадионе имени Ленина.

Об этом сообщили в соцсетях ФК «Орёл». Любопытное мероприятие состоится в субботу, 18 октября, перед матчем «орлов» со «Строгино». Игра начнётся в 13 часов.

Арикленес да Силва Феррейра родился в Бразилии. Сейчас ему 39 лет.

В нашей стране он играл не только за национальную сборную, но также за столичные «Спартак» и «Локомотив», а также за «Краснодар». Сейчас он выходит на поле в составе медийной команды «Броук Бойз».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»