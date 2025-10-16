В Орловской области подешевели перевозки и подорожал свет

Индексы цен в разрезе отраслей измерили статистики.

Индексы цен производителей промышленных и других товаров и продукции измерили аналитики Орелстата. Сообщается, например, что индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке Орловской области, в августе 2025 года относительно предыдущего месяца составил 100,8 процента. В том числе: на продукцию обрабатывающих производств – 100,3 процента, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 107,9 процента. Вообще не изменился индекс цен в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

В ряде отраслей зафиксировано снижение цен. Так, индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в августе 2025 года по отношению к июлю 2025 года составил 97,1 процента, в том числе: на междугородние перевозки – 96,4 процента, на городские и пригородные перевозки – 98 процентов. Кроме того, в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 99,3 процента, в том числе: в растениеводстве – 98,6 процента, в животноводстве – 100,7 процента.

«Сводный индекс цен на продукцию, затраты и услуги инвестиционного назначения за август 2025 года оказался равен 98,8 процента, в том числе: индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,5 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 97,6 процента, индекс цен на прочую продукцию инвестиционного назначения – 100,6 процента», – информирует Орелстат.

По прогнозной оценке правительства региона, к концу 2025 года общая инфляция в Орловской области составит порядка 6,8 процента. В 2026-2028 годах она, предположительно, снизится до 4 процентов. Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут оказывать проведение умеренно жесткой денежной и бюджетной политики, дальнейшее укрепление рубля. Сдерживающее влияние спросовых ограничений в период 2026-2028 годов при незначительном росте доходов населения сохранится.

