В Орле вручили медали «Отец солдата»

Награду получили пятеро человек.

Новость сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки. Его приурочили ко Дню отца, который отмечается 19 октября.

Медаль учреждена движением «Отцы России» в 2023-м году. На данный момент её получили около 300 человек из разных регионов.

В Орловской области одним из новых обладателей этой награды стал Сергей Лаврик. На СВО ушли двое его сыновей. Один из них погиб в 2023-м году и был отмечен Орденом Мужества посмертно. Второй продолжает исполнять воинский долг.

Также медаль вручили Вячеславу Ничипиенко. Его сын Виталий был мобилизован в 2022-м и погиб в 2023-м. Он также удостоился Ордена Мужества посмертно.

Кроме того, отмечены Анатолий Басов, Владимир Гурин и Александр Котов. Все они — отцы участников СВО, ранее получивших награды.

Сыновья Басова и Котова продолжают защищать Отечество. Евгений Гурин, который добровольно пошёл на спецоперацию фельдшером в 2022-м и тоже получил ряд наград, сейчас помогает пожилым и инвалидам.

ИА «Орелград»