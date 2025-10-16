В Орле увеличат число коек для медицинской реабилитации

Увеличение коечного фонда запланировано в больнице имени Семашко.

На сегодняшний день отделение медицинской реабилитации в больнице скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко в городе Орле рассчитано на 15 коек круглосуточного пребывания. Однако, учитывая высокую востребованность и положительные результаты лечения, в перспективе планируется увеличение коечного фонда. Об этом сообщила пресс-служба губернатора, отметив, что за два года работы этого отделения через него прошли более 500 человек.

«Отделение медицинской реабилитации – важное звено в системе восстановительного лечения пациентов с тяжелыми неврологическими и постоперационными состояниями, – уточнили в пресс-службе губернатора. – За это время помощь здесь получили более 500 человек. Отделение специализируется на реабилитации пациентов, утративших способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию и коммуникации».

Пациенты поступают в отделение преимущественно из неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и нейрохирургического отделения, а также могут быть направлены поликлиникой. Средняя продолжительность курса реабилитации составляет 14 дней. План лечения может предусматривать лечебную физкультуру, механотерапию, занятия на тренажерах и аппаратах с биологической обратной связью, физиотерапию, лечебный массаж и др.

При реализации таких мероприятий производится оценка реабилитационного статуса пациента и его динамики, установление реабилитационного диагноза, оценка реабилитационного потенциала, определяющего уровень максимально возможного восстановления пациента, оценка факторов риска проведения реабилитации, формирование и реализация индивидуального плана медицинской реабилитации и пр.

К слову, при анализе персонифицированных данных медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Орловской области за 2022–2024 годы, было отмечено увеличение объемов медицинской реабилитации в 2,1 раза – с 485,8 случая на 100 тысяч застрахованных лиц в 2022 году до 1023,7 случая на 100 тысяч застрахованных лиц в 2024 году. Стоит отметить, что медицинская реабилитация детей в возрасте от 0 до 17 лет за аналогичный период увеличилась в 3,9 раза – с 411 до 1618 случаев.

Рост отмечается по всем направлениям. Так, количество случаев медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы и органов чувств возросло в 1,9 раза, с нарушениями функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы – почти в 10 раз, с соматическими заболеваниями – в 2,4 раза, число случаев кардиореабилитации увеличилось в 3,6 раза. При этом 46 процентов составляет доля медреабилитации взрослых пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, 6 процентов – с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, 5 процентов – медицинская кардиореабилитация, 42 процента – медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях, 1 процент – медицинская реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями.

ИА «Орелград»