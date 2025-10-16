Почётный гражданин Орла станет героем «Первого канала»

На федеральном ТВ выйдет выпуск программы «Вспомнить всё» с актёром Валерием Бариновым.

Эфир состоится 18 октября в 11:05. Также программу можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.

В этом году Баринову исполняется 80 лет. В столице Орловщины прошли его детские и юношеские годы.

В августе текущего года ему присвоено звание «Почетный гражданин города Орла». Также в 2025-м Баринов стал лауреатом Всероссийской премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. Ей отмечают личностей, которые внесли значимый вклад в сохранение и поддержку традиционных ценностей, а также объединение исторических регионов.

Валерий Баринов является заслуженным артистом РСФСР (1987) и народным артистом России (1999). Отмечен Орденами Почёта (2006) и Дружбы (2024).

ИА «Орелград»