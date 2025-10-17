Орловщине предрекают снижение темпов строительства

Показатели 2025 года рискуют отстать от прошлогоднего уровня.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» плановый объем ввода жилья в Орловской области в 2025 году составит 325 тысяч квадратных метров, или 84,4 процента к уровню 2024 года. А за ближайшие три года, с 2026 по 2028 год включительно, за счет всех источников финансирования в регионе планируется ввести около 1,01 миллиона метров общей площади жилых домов. Такие данные озвучило правительство региона в своем прогнозе социально-экономического развития Орловской области.

Согласно оперативным данным Орелстата, в январе-августе 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками региона было построено 2398 квартир. Введено в эксплуатацию 238,6 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе в городах и поселках городского типа – 91 тысяча квадратных метров, в сельской местности – 147,6 тысячи квадратных метров.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 1029 новых жилых домов общей площадью 154,9 тысячи квадратных метров, что составляет 64,9 процента от всей площади жилья, введенного в январе-августе 2025 года, – информирует Орелстат. – Из них 253 жилых дома площадью 19,9 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сданы в эксплуатацию 1369 квартир в 17 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 83,7 тысячи квадратных метров».

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-августе 2025 года составил 25 миллиардов рублей, или 106,5 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду прошлого года. Только в августе 2025 года орловские строители освоили 4,3 миллиарда рублей, превысив показатель прошлого года на 24,4 процента. Из общего числа введенных в действие в январе-августе 2025 года зданий 96,4 процента составляют здания жилого назначения, добавили в Орелстате.

В 2024 году по виду экономической деятельности «Строительство» объем выполненных работ составил 36,4 миллиарда рублей, что по отношению к показателю 2023 года составило всего 88,4 процента, в сопоставимых ценах. По оценке правительства региона, в целом за 2025 год объем строительных работ в Орловской области составит 38,4 миллиарда рублей, или 105,5 процента в действующих ценах и 100,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2024 года.

А за три ближайших прогнозных года будет выполнено строительных работ в целом на сумму 130,8 миллиарда рублей, в том числе в 2028 году – на 46,5 миллиарда рублей, что на 6,1 процента, в сопоставимых ценах, превысит объемы 2025 года.

ИА “Орелград”