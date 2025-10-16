Подрядчик вернёт ОГИК часть денег за ремонт общежития

16.10.2025

В Орле прокуратура и суд выявили искусственное дробление контрактов.

Общежитие ОГИК. Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в прокуратуре области, речь идёт о трёх контрактах между «Орловским государственным институтом культуры» и одним и тем же подрядчиком. Они были заключены около года назад.

Компания бралась за капремонт отдельных секций общежития. Общая стоимость работ составляла 1,14 миллиона рублей.

При этом контракты были заключены с незначительной разницей во времени. Прокуратура пришла к выводу об их искусственном дроблении. По факту такие действия приводят к необоснованному ограничению конкуренции, сокращению числа участников закупок и неэффективному использованию бюджетных средств.

Ведомство обратилось в суд. В итоге областной арбитраж подтвердил эти выводы.

Договоры и сделку признали недействительными. Подрядчика обязали вернуть заказчику всю сумму.

«Решение суда не вступило в законную силу», – уточнили в органе надзора.

ИА «Орелград»


