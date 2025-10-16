«Урицкий молокозавод» продемонстрировал юридические чудеса

16.10.2025 | 11:30 Закон и порядок, Новости

Предприятие произвело продукции больше, чем могло из официально использованного сырья.

ИА “Орелград”

Расхождение в цифрах зафиксировало Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Это произошло при анализе системы «Меркурий».

Согласно официальным данным, ООО «Урицкий молокозавод» использовало 175,5 килограмма пастеризованного коровьего молока. Из него изготовили 243,9 килограмма ряженки, а также 50 литров пастеризованного питьевого молока. В обоих случаях жирность составила 3,2%.

«Данное обстоятельство свидетельствует о несоблюдении принципа прослеживаемости продукции», – констатировали в ведомстве.

Предприятию объявили предостережение. Также на 10 дней приостановлена регистрация уполномоченного лица ООО «Урицкий молокозавод» в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

