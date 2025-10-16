В каких случаях неисполнение судебного решения должником становится «уголовкой»?

Об этом рассказали в Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов России.

Как напомнили в ГМУ ФССП России, уголовная ответственность предусмотрена за следующие преступления:

«неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (157 УК),

«злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (177 УК),

«незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» (312 УК),

«неисполнение приговора или решения суда или иного судебного акта» (315 УК).

Такие действия могут привести и к лишению свободы — на срок до одного года (по статьям 157 и 315, часть 1), до трёх лет (по статье 312, часть 2) или до двух лет (по всем остальным составам). «Уголовное наказание не означает, что должнику не придётся исполнять ранее возложенные обязанности», – отметили в пресс-службе управления.

Также уточняется, что привлечение к уголовной ответственности является крайней мерой, которая применяется после комплекса мер принудительного исполнения.

ИА «Орелград»