Рекламу банка признали ненадлежащей в Орле

16.10.2025 | 11:03 Закон и порядок, Новости

Решение вынесла комиссия Орловского УФАС России.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области, комиссия изучила рекламу, которая распространялась в интернете с использованием слогана: «Купите валюту в любом офисе Банка ПСБ». Из нее следовало, что брести валюту можно в любом офисе указанного банка, имеющем кассовое обслуживание. Именно словосочетание «в любом офисе» привлекло внимание специалистов антимонопольной службы.

В ведомстве пояснили, что использования в рекламе подобной формулировки подразумевает, что потребитель может получить услугу «в каждом офисе». Но проверка показала, что это не так. А включение подобных высказываний без достаточных доказательств (дополнительных пояснений) их истинности в данном случае было расценено как недостоверная реклама.

«Таким образом, Управлением было установлено, что рассматриваемая информация содержит признаки нарушения пункта 3 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе». Служба возбудила дело и признала рекламу «Банка ПСБ» ненадлежащей. Организации грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ», – сообщила пресс-служба Орловского УФАС. Впрочем, решение антимонопольного органа может быть обжаловано как в вышестоящей ведомственной инстанции, так и в судебном порядке.

Тем временем «Альфа-Банк» в рамках исполнения решения арбитражного суда разместил контррекламу в эфирах телеканалов «Первый» и «НТВ». Она транслируется в течение 7 дней подряд 4 раза в сутки. В видеоролике организации указано, что ФАС России признала рекламу счета для инвестиций недостоверной. Ранее ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, предписало прекратить ее распространение и оштрафовало организацию в соответствии с КоАП РФ. Банк пытался оспорить решение в суде, но проиграл.

«Ранее в видеоролике банк сообщал, что подарит 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту, – сообщается на сайте Орловского УФАС России. – Однако для их получения требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги на сумму от 1000 рублей в приложении банка. Таким образом, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги. При этом действия организации могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU