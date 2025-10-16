Рекламу банка признали ненадлежащей в Орле

Решение вынесла комиссия Орловского УФАС России.

Как сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области, комиссия изучила рекламу, которая распространялась в интернете с использованием слогана: «Купите валюту в любом офисе Банка ПСБ». Из нее следовало, что брести валюту можно в любом офисе указанного банка, имеющем кассовое обслуживание. Именно словосочетание «в любом офисе» привлекло внимание специалистов антимонопольной службы.

В ведомстве пояснили, что использования в рекламе подобной формулировки подразумевает, что потребитель может получить услугу «в каждом офисе». Но проверка показала, что это не так. А включение подобных высказываний без достаточных доказательств (дополнительных пояснений) их истинности в данном случае было расценено как недостоверная реклама.

«Таким образом, Управлением было установлено, что рассматриваемая информация содержит признаки нарушения пункта 3 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе». Служба возбудила дело и признала рекламу «Банка ПСБ» ненадлежащей. Организации грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ», – сообщила пресс-служба Орловского УФАС. Впрочем, решение антимонопольного органа может быть обжаловано как в вышестоящей ведомственной инстанции, так и в судебном порядке.

Тем временем «Альфа-Банк» в рамках исполнения решения арбитражного суда разместил контррекламу в эфирах телеканалов «Первый» и «НТВ». Она транслируется в течение 7 дней подряд 4 раза в сутки. В видеоролике организации указано, что ФАС России признала рекламу счета для инвестиций недостоверной. Ранее ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, предписало прекратить ее распространение и оштрафовало организацию в соответствии с КоАП РФ. Банк пытался оспорить решение в суде, но проиграл.

«Ранее в видеоролике банк сообщал, что подарит 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту, – сообщается на сайте Орловского УФАС России. – Однако для их получения требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги на сумму от 1000 рублей в приложении банка. Таким образом, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги. При этом действия организации могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами».

ИА “Орелград”