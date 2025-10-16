Область может взять под опеку старый общественный электротранспорт

16.10.2025 | 11:07 Важное, Новости, Транспорт

Такие перемены анонсировал орловский губернатор Андрей Клычков.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, на днях стало известно об очередных проблемах «Трамвайно-троллейбусного предприятия». «ТТП» столкнулось с нехваткой электроэнергии. Кроме того, из-за технического состояния трамваев сократился выход транспорта на маршрут №3.

Губернатор Андрей Клычков прокомментировал тему во время вечернего прямого эфира. Он рассказал, что запросил необходимые материалы. «На следующей недели будем разбираться с ситуацией», – анонсировал Клычков.

Затем губернатор рассказал о планах на более отдалённое будущее: «Мы приближаемся к тому, чтобы забрать весь старый транспортный комплекс на областной уровень. Идём к этому плавно и юридически готовимся».

Таким образом, проблема «ТТП» может быть решена кардинальным образом. Впрочем, в какой именно форме предприятие (или его имущество) может стать частью областных структур, пока точно не известно.

ИА «Орелград»


