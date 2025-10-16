Обладминистрация объявила о подключении к теплу всего жилого фонда

Такую информацию озвучили на совещании с главами муниципальных образований Орловской области.

Как подчеркнул губернатор Андрей Клычков, подключение началось в период с 25 по 29 сентября. Теперь в рамках жилищного фонда оно осуществлено на 100%.

Задачу выполняли управляющие организации, а также товарищества собственников жилья.

При этом пресс-служба губернатора уточняет, что паспорта готовности к отопительному сезону выданы «большинству» УК (то есть не всем). Сейчас в области насчитывается 116 управляющих компаний. 77 из них работают в Орле.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении УК «Умный дом» возбуждено 19 административных дел. Эта организация фактически проигнорировала свои обязанности по подготовке домов к холодам.

В рамках совещания Андрей Клычков предложил создать рейтинг орловских УК. Это поможет жильцам получать объективную информацию об их работе и делать правильный выбор.

ИА «Орелград»