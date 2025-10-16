Обладминистрация объявила о подключении к теплу всего жилого фонда

16.10.2025 | 13:23 ЖКХ, Новости

Такую информацию озвучили на совещании с главами муниципальных образований Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Как подчеркнул губернатор Андрей Клычков, подключение началось в период с 25 по 29 сентября. Теперь в рамках жилищного фонда оно осуществлено на 100%.

Задачу выполняли управляющие организации, а также товарищества собственников жилья.

При этом пресс-служба губернатора уточняет, что паспорта готовности к отопительному сезону выданы «большинству» УК (то есть не всем). Сейчас в области насчитывается 116 управляющих компаний. 77 из них работают в Орле.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении УК «Умный дом» возбуждено 19 административных дел. Эта организация фактически проигнорировала свои обязанности по подготовке домов к холодам.

В рамках совещания Андрей Клычков предложил создать рейтинг орловских УК. Это поможет жильцам получать объективную информацию об их работе и делать правильный выбор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU