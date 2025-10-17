Двое орловских заключённых вышли замуж

Церемонии бракосочетания прошли в женской исправительной колонии №6.

В Орловской области в режимном учреждении в очередной раз сыграли свадьбы. Сразу о двух состоявшихся церемониях бракосочетания сообщила пресс-служба регионального Управления ФСИН России. Обе церемонии прошли в женской исправительной колонии №6, расположенной в Кромском районе. Провела их специалист Межрайонного отдела ЗАГС по Орловской области в поселке городского типа Кромы Татьяна Баранова. На основании Федерального закона «Об актах гражданского состояния» осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеют право заключать брак, государственная регистрация которого производится в исправительном учреждении.

«В присутствии сотрудников УИС осужденная Татьяна и ее избранник Родион, а также осужденная Ольга и ее избранник Вадим обменялись клятвами верности и получили свой первый семейный документ – свидетельство о заключении брака, – сообщила пресс-служба Управления ФСИН. – Новобрачные познакомились еще до того, как женщины попали в места лишения свободы. Будущие супруги поддерживали своих избранниц в колонии: писали письма, звонили и приезжали на краткосрочные свидания. Убедившись во взаимности чувств, пары приняли решение о заключении брака».

Стоит отметить, что порядок оформления брачных отношений в исправительных учреждениях регламентирован правилами внутреннего распорядка, утвержденными приказом Минюста России в 2022 году. Имеются определенные ограничения. Например, регистрация брака с осужденным, отбывающим взыскание в штрафном изоляторе, возможна только после отбытия этой меры. А общее число приглашенных со стороны молодоженов не может быть более двух человек, да и приглашать разрешено только близких родственников.

«Отметим, что создание семьи для осужденных является хорошим стимулом к пересмотру своего жизненного пути, принятию ответственности за свои действия и поступки, пресечению совершения повторных преступлений, планированию будущего в качестве законопослушных граждан. Кроме того, поддержка родных и близких играет важную роль в успешной ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы», – подытожили в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

