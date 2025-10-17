Утвержденная Путиным миграционная концепция улучшит демографию Орловщины

По итогам прошлого года в регионе уже сложилось положительное миграционное сальдо.

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы. Полная версия указа размещена на государственном портале правовой информации. Концепция состоит из девяти разделов, и одной из ее главных задач является сокращение уже к 2030 году количества нелегальных мигрантов. С другой стороны, в концепции сказано, что миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем в части, касающейся приоритетных отраслей экономики. До тех пор, пока эти проблемы не будут решены за счет национальных трудовых ресурсов.

Основным источником восполнения населения РФ в концепции объявлено естественное воспроизводство. В то же время указ президента открывает путь в нашу страну иностранцам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и выбирают Россию в качестве постоянного места жительства. Этот подход направлен на интеграцию мигрантов в российское общество и формирование позитивного миграционного климата и должен поспособствовать улучшению демографической ситуации.

Стоит отметить, что демографическая ситуация в Орловской области остается достаточно сложной. Так, на начало 2025 года численность местного населения составляла 686,2 тысячи человек, сократившись за год на 6,3 тысячи человек, или на 0,9 процента. Число умерших превысило число родившихся в 2,4 раза. При этом коэффициент рождаемости сократился на 2,2 процента и составил 6,5 промилле, а коэффициент смертности, наоборот, увеличился на 1,8 процента и составил ровно 16 промилле.

Орловская область, как и другие регионы, примет участие в реализации новой концепции. К тому же в 2024 году в области уже сложилось положительное сальдо миграции: в регион прибыло на 201 человека больше, чем выбыло. И наибольшее воздействие на миграционный приток населения оказала международная миграция: из других стран в Орловскую область прибыло на 1679 человек больше, чем выбыло.

Из стран дальнего зарубежья прибыло 766 человек (миграционный прирост составил 692 человека), из государств – участников СНГ – 2286 человек (миграционный прирост – 987 человек). Коэффициент миграционного прироста в 2024 году составил 2,9 человека на 10 000 человек населения (в 2023 году было минус 21,1 человека на 10 000 человек населения). Среди основных причин, вызвавших необходимость смены места жительства, выбывшие граждане в возрасте от 14 лет и старше отмечали личные, семейные обстоятельства, а также учебу и работу.

«На изменение численности постоянного населения области существенное влияние в прогнозном периоде будет оказывать миграционная ситуация, – следует из прогноза социально-экономического развития Орловской области, представленного недавно в Орловском облсовете народных депутатов. – По оценке, в 2025 году ожидается увеличение общего числа прибывших в регион до 13,5 тысячи человек (103,2 процента по отношению к 2024 году). Число выбывших из региона сократится до 12,2 тысячи человек (95 процентов по отношению к 2024 году). Миграционный прирост населения составит 1,3 тысячи человек, или 18,5 человека на каждые 10 тысяч жителей региона. Миграционный прирост населения в 2028 году увеличится до 1966 человек».

ИА “Орелград”