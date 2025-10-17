В Орловской области на торгах разыграют 26 спецстоянок

Извещение о проведении аукциона опубликовали областные власти.

Предметом аукциона станет выбор специализированной организации – исполнителя услуг по перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных средств на соответствующей территории Орловской области и определение тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Приказ о проведении аукциона издал департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Заявки от соискателей будут принимать в период с 30 октября до 5 ноября 2025 года.

Каждый лот представляет собой, фактически, право на размещение одной спецстоянки. Всего на аукцион выставят 26 лотов – 23 в различных муниципальных районах Орловской области и еще три в городе Орле, а именно в Заводском, Советском и Северном районах. Аукцион будет открытым по составу участников. Начальной максимальной ценой каждого лота является базовый уровень тарифа на перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области, установленный профильным областным департаментом по тарифам.

Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств составляет 1913,75 рубля в границах городского округа или сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки плюс 30,5 рубля за каждый «лишний» километр вне границ(с применением округления до 0,1 км, при этом значение до 0,05 км не учитывается). Тариф на хранение задержанных транспортных средств составляет: для категории А – 29,66 рубля в час; для категории В и D массой до 3,5 тонн – 59,3 рубля в час; для категории B и D массой более 3,5 тонн, С и Е – 118,59 рубля в час; для негабаритных транспортных средств – 177,89 рубля в час.

Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его перемещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за его хранение взимается за каждый полный час нахождения на спецстоянке. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке не взимается. Участие в аукционе может принять любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель должен соответствовать следующим требованиям: не находиться в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения; в отношении участника аукциона не возбуждено дело о банкротстве; на имущество участника аукциона не наложен арест или его деятельность не приостановлена. Установлены и требования к специализированным стоянкам. Так, площадь земельного участка под ней должна составлять не менее 500 квадратных метров. Планировка площадки должны обеспечивать возможность транспортировки одних транспортных средств без перемещения других.

Обязательно наличие контрольно-пропускного пункта и ограждений, помещения для оплаты оказанных услуг, искусственного освещения, противопожарного поста, оснащенного инвентарем, а также вывески с указанием наименования специализированной организации (фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, полного наименования юридического лица), ее места нахождения (места жительства – для индивидуального предпринимателя) и круглосуточного номера телефона.

ИА “Орелград”