ЕРЗ опубликовал рейтинг застройщиков Орловской области

Единый ресурс застройщиков представил ТОП строительной отрасли региона.

За первые три квартала 2025 года лидеры по вводу жилья в Орловской области:

• ОДСК — 36 тыс. кв. м (ЖК «Цитрус», «Горизонт», «Образцовый квартал», «Новые высоты»)

• ГК «Зенит» — 18,8 тыс. кв. м («Лесной квартал», «Новое заречье»)

• «Инжилком» — 12,6 тыс. кв. м («Тринити»)

ТОП по объемам строящегося жилья:

• ОДСК – 83 600 кв. м (семь проектов в работе)

• ГК «СТС-Групп» — 40 500 кв. м (три жилых комплекса)

• ГК «Развитие» — 37 200 кв. м (завершает объекты АИЖК Орловской области на ул. Панчука)

Плановый объем ввода жилья в Орловской области в 2025 году составит 325 тысяч квадратных метров, или 84,4% к уровню 2024 года. Прогресс за январь-август 2025 на днях оценили статистики. Введено 238,6 тыс. кв. м жилья. Население самостоятельно реализовало 64,9% от общего объема. Организации-застройщики за полугодие обеспечили 83,7 тыс. кв. м, сообщил Орелстат.

ИА “Орелград”