В ФСБ рассказали о пенсионерках, вовлечённых в терроризм

Пожилые женщины попали под влияние мошенников.

Комментарий, взятый у Юлии Чертовой, официального представителя Управления ФСБ России по Орловской области, опубликовал «Орёлтаймс».

Информация касается дел, возбуждённых в августе этого года. Тогда ФСБ задержала пятерых женщин пенсионного возраста. В отношении них возбудили дела по уголовным статьям, которые карают за покушение на совершение терактов, а также за незаконные манипуляции со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Сообщалось, что задержания произошли в Московском регионе.

Как рассказал представитель орловского УФСБ, женщины попали под влияние телефонных мошенников. Их «вели» через мессенджеры. Сначала пенсионерок обманом вынудили продать жильё и передать деньги преступникам.

Затем женщин попытались использовать в террористических целях. Пенсионерки должны были передать военнослужащим самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы. При этом организаторы предполагали, что при взрыве погибнут и жертвы, и исполнительницы. Однако на этой стадии женщин задержали.

«Призываем жителей проявлять бдительность, не поддаваться на провокации, проверять и анализировать сведения, полученные из различных источников, и воздерживаться от контактов с незнакомцами в сети «Интернет» и по телефону. Обращаем внимание на необходимость проведения разъяснительной работы с пожилыми и несовершеннолетними людьми для их защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность.

Напоминаем, что сотрудники специальных служб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и кредитно-финансовых организаций Российской Федерации никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам.

При осведомлённости о фактах подготовки террористических актов, вербовки или распространения материалов террористической направленности гражданам необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы или в УФСБ России по Орловской области по телефону доверия 8 (4862) 43-76-36», – указал представитель спецслужбы.

ИА «Орелград»