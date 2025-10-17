Под Орлом на 10 месяцев ограничат движение

17.10.2025 | 16:26 Новости, Транспорт

Из-за этого пять межмуниципальных автобусных маршрутов будут игнорировать остановки.

Движение транспорта ограничат на транспортной развязке 19-го километра автодороги Р-120 («Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь») — в Урицком районе у посёлка Колос.

Ограничения вводятся с 20 октября текущего года до 20 августа 2026-го. Причина — работы по реконструкции путепровода. Об этом сообщили в «Организаторе перевозок».

Из-за этого остановки «Колос» и «Пищекомбинат» будут игнорироваться маршрутами:

  • №107 «Орёл – Нарышкино»,
  • № 279 «Орёл – Городище – совхоз «МЮД»»,
  • №419 «Орёл – Парамоново»,
  • №616 «Орёл – Сосково»
  • и №617 «Орёл – Шаблыкино».

«Автодорога до посёлка Колос со стороны Нарышкино останется открытой для движения машин», – уточнили в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU