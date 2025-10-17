Под Орлом на 10 месяцев ограничат движение

Из-за этого пять межмуниципальных автобусных маршрутов будут игнорировать остановки.

Движение транспорта ограничат на транспортной развязке 19-го километра автодороги Р-120 («Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь») — в Урицком районе у посёлка Колос.

Ограничения вводятся с 20 октября текущего года до 20 августа 2026-го. Причина — работы по реконструкции путепровода. Об этом сообщили в «Организаторе перевозок».

Из-за этого остановки «Колос» и «Пищекомбинат» будут игнорироваться маршрутами:

№107 «Орёл – Нарышкино»,

№ 279 «Орёл – Городище – совхоз «МЮД»»,

№419 «Орёл – Парамоново»,

№616 «Орёл – Сосково»

и №617 «Орёл – Шаблыкино».

«Автодорога до посёлка Колос со стороны Нарышкино останется открытой для движения машин», – уточнили в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»