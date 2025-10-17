Под Орлом на 10 месяцев ограничат движение

Из-за этого пять межмуниципальных автобусных маршрутов будут игнорировать остановки.
Движение транспорта ограничат на транспортной развязке 19-го километра автодороги Р-120 («Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь») — в Урицком районе у посёлка Колос.
Ограничения вводятся с 20 октября текущего года до 20 августа 2026-го. Причина — работы по реконструкции путепровода. Об этом сообщили в «Организаторе перевозок».
Из-за этого остановки «Колос» и «Пищекомбинат» будут игнорироваться маршрутами:
- №107 «Орёл – Нарышкино»,
- № 279 «Орёл – Городище – совхоз «МЮД»»,
- №419 «Орёл – Парамоново»,
- №616 «Орёл – Сосково»
- и №617 «Орёл – Шаблыкино».
«Автодорога до посёлка Колос со стороны Нарышкино останется открытой для движения машин», – уточнили в «Организаторе перевозок».
ИА «Орелград»