Из Орла в ЛНР отправили шесть мотоциклов

Груз предназначен для одного из воинских соединений.

Гуманитарную помощь отправил ОГУ имени Тургенева. В погрузке помогли курсанты Военного учебного центра, который работает при университете.

Кроме двухколёсного транспорта в вооружённые силы передали ёмкости для хранения и транспортировки жидкостей (в том числе воды и топлива).

Также на курское направление послали 50 кубометров доски и тёса. Матерриал используется для возведения укреплений и укрытий, которые обеспечивают безопасность личного состава.

«Каждый внёс свой вклад и всё это стало возможным благодаря участию преподавателей и сотрудников университета», – отметили в пресс-службе вуза.

ИА «Орелград»