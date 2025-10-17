Из Орла в ЛНР отправили шесть мотоциклов

17.10.2025 | 17:10 Важное, Новости, СВО

Груз предназначен для одного из воинских соединений.

Фото: vk.com/oreluniver

Гуманитарную помощь отправил ОГУ имени Тургенева. В погрузке помогли курсанты Военного учебного центра, который работает при университете.

Кроме двухколёсного транспорта в вооружённые силы передали ёмкости для хранения и транспортировки жидкостей (в том числе воды и топлива).

Также на курское направление послали 50 кубометров доски и тёса. Матерриал используется для возведения укреплений и укрытий, которые обеспечивают безопасность личного состава.

«Каждый внёс свой вклад и всё это стало возможным благодаря участию преподавателей и сотрудников университета», – отметили в пресс-службе вуза.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU