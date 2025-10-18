Более 500 тяжких преступлений раскрыли в Орловской области

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области рассказало УМВД.

Управление МВД России по Орловской области оценило оперативную обстановку в регионе по итогам девяти месяцев 2025 года. Сообщается, что общественно-политическая ситуация в регионе все это время оставалась стабильной. Оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности. Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6,2 процента.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 2170 преступлений, в том числе 515 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – следует из информации регионального Управления МВД. – Установлено 1673 лица, их совершивших. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 152 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 23 лиц из числа пропавших без вести».

Как и месяцем ранее, УМВД акцентирует внимание на снижении на 16,9 процента количества преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве. В ведомстве считают, что это стало следствием проводимых мероприятий профилактического характера в жилом секторе. По сравнению с прошлым годом в Орловской области сократилось количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью граждан, мошенничеств, краж всех форм собственности, разбоев, грабежей и угонов транспортных средств.

«В структуре преступности 58,6 процента приходится на преступления против собственности, 11,4 процента составляют преступные посягательства против личности, 8,7 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 8,1 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, – добавили в УМВД. – Среди муниципальных образований регистрируемая преступность сократилась в 22 районах области, наиболее существенно: в Новосильском, Краснозоренском и Дмитровском».

ИА «Орелград»