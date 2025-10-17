Клычков разоблачил новый фейк с его мнимым участием

17.10.2025 | 10:33 Важное, Новости, Общество

Орловский губернатор отметил, что качество поддельного видео выше, чем у предыдущих.

Фото: портал Орловской области

«В нём я как будто сообщаю о перебоях в поставках топлива в регионе и необходимости всем пересаживаться на общественный транспорт… Оппонентам неймётся и они пытаются посеять панику, но каждый житель области видит, что топлива достаточно на заправках и нет перебоев», – указал Андрей Клычков.

Соответствующее видео стало распространяться по соцсетям.

Между тем, губернатор ещё раз напомнил, что подобные фейки – элемент информационной войны. Орловцам нужно быть готовыми к таким провокациям и не поддаваться на них.

