В 2026-м Орловщина потратит на медицину 5,19 миллиарда

Таковы текущие бюджетные параметры.

Они обсуждались на выездном заседании профильного комитета областного совета (по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству). Встреча прошла на базе Детского санатория «Орловчанка».

С докладом выступил заместитель руководителя Департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов. Оказалось, что планируемые на 2026-й год расходы на сферу здравоохранения составят 5,19 миллиарда рублей. При этом на реализацию программы «Развитие отрасли здравоохранения» предусмотрено 9,75 миллиарда.

Основными статьями расходов станут лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (2,019 миллиарда), выполнение государственного задания медицинскими учреждениями (2,54 миллиарда) и трансферты в систему ОМС (4,47 миллиарда).

Озвученная информация вызвала у депутатов ряд вопросов и замечаний. В частности, это касалось объёмов средств, запланированных на закупку лекарств для льготников.

«Выделенных средств недостаточно для полноценного обеспечения льготников необходимыми препаратами, что требует безусловной корректировки в ходе дальнейшей работы над бюджетом», — отметил глава комитета Иван Дынкович.

Также депутаты обратили внимание не снижение финансирования региональной программы по борьбе с онкологией. Как уточняет пресс-служба облсовета, при обсуждении выяснилось, что это «связано не с сокращением программы, а с корректировкой планов по её реализации».

ИА «Орелград»