Программу догазификации финансово расширили

Изменения в программу внес глава региона.

Распоряжением губернатора Орловской области внесены изменения в программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области. Она была принята в 2021 году, ее действие рассчитано по 2030 год. Новым распоряжением главы региона уточнены объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации, сообщает производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«В частности, объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации с налогом на добавленную стоимость на 2025 год для АО «Газпром газораспределение Орел» увеличен с 108,801 миллиона рублей до 178,012 миллиона рублей, для АО «Газпром газораспределение» – с 121,98 миллиона рублей до 136,688 миллиона рублей», – говорится в обзоре законодательных новелл.

Также скорректированы план мероприятий региональной программы газификации, сводный и пообъектный планы-графики догазификации; сводный и пообъектный планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Напомним, что в Орловской области действует субсидирование по догазификации. Сумма субсидии составляет не более 100 тысяч рублей на одно домовладение, сообщили ранее в региональном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

«Благодаря субсидии гражданин не тратит собственные средства, – пояснили по этому поводу в пресс-службе губернатора. – Департамент переводит деньги непосредственно на счет газораспределительной организации. Условия предоставления субсидии: дом в собственности, договор с газораспределительной организацией, соответствие определенной законодательством категории».

Категории граждан, которые могут получить субсидию, в Орловской области таковы: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; участники специальной военной операции и члены их семей; инвалиды первой группы; лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами; многодетные семьи; малоимущие граждане. Заявление на субсидию можно подать в органы социальной защиты по месту жительства.

ИА “Орелград”