Москвичи установили на Орловщине поклонный крест

Новая святыня появилась в монастыре во имя святого Кукши.

Об установке поклонного креста сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Он был изготовлен в столице «трудами прихожан и воспитанников воскресной школы «Ковчег». В Орловскую область его привезли паломники во главе с клириком храма Всех преподобных отцев Киево-Печерских города Москвы Антонием Фуксом. Поклонный крест был установлен в мужском монастыре во имя святого Кукши, расположенном во Мценском районе.

«Встретил паломников и принял участие в установке и освящении креста благочинный монастырей Орловской епархии наместник мужского монастыря во имя святого Кукши игумен Иоанн (Бирюков)», – отметили в митрополии. Тем временем протоиерей Василий Иванов проинспектировал строительство и ремонт храмов Центрального округа, уделив особое внимание темпам работ и их завершению до наступления зимних холодов. Посетил он и Орловскую область.

Так, отец Василий проинспектировал л Никольский храм в селе Старцево, строящийся храм в честь великомученика Георгия Победоносца на Прокуровке, и храм священноисповедника Георгия Коссова в Болховском микрорайоне. «По итогам проверки установлено, что все работы выполняются в соответствии с графиком и будут завершены в установленные сроки. Подробный отчет о проделанной работе планируется представить в конце года», – отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

К слову, уже скоро в регионе может появиться Церковно-каноническая комиссия Орловской епархии. Вопрос об этом был поднят на заседании Епархиального совета, прошедшем в резиденции управляющего Орловской митрополии под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона. Сообщается, что новая комиссия будет призвана упорядочить работу с каноническими обращениями и возникающими в приходской практике ситуациями.

ИА “Орелград”