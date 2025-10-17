В Ливнах реорганизовали детсады

Реорганизация призвана повысить эффективность работы детских учреждений.

Вопрос о реорганизации образовательных учреждений был поднят на рабочем совещании у главы Ливен. Как пояснили в администрации города, с основным докладом выступила начальник управления общего образования Ольга Шкодкина. Она рассказала о «реорганизации системы учреждений дошкольного образования в городе, которая произошла с целью повышения эффективности использования интеллектуальных, кадровых и материальных ресурсов».

Реорганизованы: МБДОУ «Детский сад № 9 г. Ливны с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» путем присоединения е МБДОУ «Детский сад №3»; МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 16» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 10»; МБДОУ общеразвивающего вида «Детский сад № 19» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида».

Тем временем администрация Орловского муниципального округа утвердила изменения, внесенные в уставы сразу нескольких образовательных учреждений. Как следует из преамбул постановлений, в учреждениях появились новые структурные подразделения, а именно медицинские пункты. Их получили: Стрелецкая средняя общеобразовательная школа, детский сад № 8 деревни Жилина, Знаменская средняя общеобразовательная школа и ее филиалы, а также Центр развития ребенка – детский сад № 19 деревни Жилина.

Из поправок, внесенных в уставы перечисленных учреждений, следует, что медицинские пункты не являются отдельными юридическими лицами и действуют в соответствии с внутренними правилами и по графику, утвержденному директорами школ и заведующими детсадов. Руководитель каждого медицинского пункта назначается на должность по приказу руководителя образовательного учреждения. Последний также утверждает должностные инструкции для руководителя медпункта.

ИА “Орелград”