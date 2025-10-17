Орловцы легализовали 60 тысяч объектов по «дачной амнистии»

Ежегодно жители региона оформляют свыше 2000 прав на такие объекты.

С начала действия «дачной амнистии», которая была введена еще в 2006 году, в Орловской области зарегистрировано свыше 60 тысяч прав собственности в отношении объектов недвижимости. Из них более 33 тысяч прав на земельные участки, 16 тысяч – на индивидуальные жилые дома и почти 11 тысяч – на садовые дома. Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. В ведомстве напомнили, что сроки «дачной амнистии» неоднократно продлевались, а условия со временем менялись, причем они не ужесточались, а совершенствовались и упрощались.

В настоящее время в России действует упрощенный порядок регистрации на жилые и садовые дома, хозяйственные постройки или земельные участки, используемые гражданами для размещения жилого дома. И этим активно пользуются орловцы: за девять месяцев текущего года они в упрощенном порядке зарегистрировали 2765 прав на объекты недвижимости. Годом ранее за аналогичный период по «дачной амнистии» было оформлено 2250 прав на недвижимость.

«До 1 марта 2031 года в упрощенном порядке можно оформить права на жилые дома, возведенные до мая 1998 года, и земельные участки под ними, а также хозпостройки, в отношении которых до 1 января 2013 осуществлен государственный технический учет (техническая инвентаризация), – пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. – К таким объектам относятся сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы, навесы и другие хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и садоводства».

Упрощенный порядок дает возможность легализовать объекты недвижимости не только их владельцам, но и наследникам умерших владельцев. Они вправе воспользоваться механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года. Процедура не сложная – надо подать заявление о государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав и технический план. Пакет документов можно подать в Росреестр в бумажном виде при личном визите в МФЦ, либо в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра.

«Неоформленное право собственности создает риски для владельца недвижимости – такие постройки нельзя продать, подарить, застраховать или получить компенсацию в случае утраты имущества, комментирует руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. – Постановка на учет и зарегистрированное право собственности помогут обезопасить постройки от сноса, судебных споров или потери имущества в результате мошеннических действий».

