В Болхове приговор экс-мэру отметили шампанским прямо у суда

17.10.2025 | 12:05 Закон и порядок, Новости, Общество

Прокуратура может обжаловать его как слишком мягкий.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Напомним, Владимира Авилова признали виновным в превышении должностных полномочий. Преступления произошли при приёме работ, сделанных в парке «Болховкин луг».

Накануне Болховский районный суд приговорил экс-мэра к двум годам исправительных работ (с удержанием 10% в доход государства). Прокуратура уже заявила, что намерена рассмотреть вопрос об обжаловании данного решения.

«Родные и близкие Авилова на улице рядом с храмом правосудия радостно открыли бутылку шампанского», – пишет «Орёлтаймс».

Также издание приводит комментарий адвоката Виктора Алиева, защищавшего мэра. Он заявил, что доволен приговором.

«Мой подзащитный будет в семье: с женой, детьми, престарелыми родителями. Как юрист с большим практическим опытом (работал в лихие 90-е годы прокурором Болховского района) и адвокатским стажем, понимаю: это еще не конец. Прокуратура будет подавать апелляционную жалобу. Нам — адвокатам — надо к этому готовиться», — высказался Алиев.

Представитель потерпевшей стороны, юрист администрации города Мария Сошникова, отказалась давать комментарий «по этическим мотивам». «Раньше я была их подчинённой», – пояснила она.

