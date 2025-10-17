Мценская ЦРБ после ремонта может лишиться рентген-кабинетов

Причина — ошибки в проектно-сметной документации.

Об этом стало известно на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.

О проблеме рассказала главный врач Мценской ЦРБ Яна Карзова. По её словам, ещё на стадии разработки ПСД на капремонт не были учтены специальные технические требования к размещению и функционированию рентгенокабинетов.

В итоге «проведённые ремонтные работы не обеспечили соответствие помещений необходимым нормативам». Это сделало невозможной корректную установку и безопасную эксплуатацию рентгенологического оборудования.

Комитет решил обсудить данный вопрос ещё раз на следующем заседании. Напомним, сам ремонт должен был финишировать ещё в декабре 2023 года. Однако пока работы так не завершились. Сейчас объект обещают сдать к 26 декабря текущего года.

ИА «Орелград»