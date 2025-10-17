Облсуд не изменил приговор за нападение на «Голубку»

В громком скандале с орловскими треш-стримерами поставлена точка.

Напомним, всё произошло в Орле в городском парке в августе минувшего года. Двое треш-стримеров, известных как «братья Огры», дважды проявили агрессию по отношению к своей коллеге, известной как «Голубка». Женщину били тростью и оскорбляли. В одном из случаев подельница «Огров», жительница Липецка, помогала им вести интернет-трансляцию.

В итоге дело, возбуждённое в отношении одного из братьев (по предварительным данным, мужчину зовут Алексеем), выделили в самостоятельное производство. По решению прокуратуры, к нему применят принудительные меры медицинского характера.

Второму «Огру» (по предварительным данным, мужчину зовут Максим) пришлось отвечать перед законом. Суд дал ему четыре года колонии общего режима, а его подельницу оштрафовал на 700 тысяч рублей. Их обоих признали виновными в хулиганстве (статья 213 УК, часть 2).

Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённые попытались обжаловать приговор. Однако Орловский областной суд не нашёл причин для изменения предыдущего решения. Теперь оно вступило в силу.

ИА «Орелград»