В Орле капитально отремонтируют крыши на восьми домах

17.10.2025 | 13:31 ЖКХ, Новости

Ремонты сделают в Заводском районе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Оно опубликовано на сайте Администрации Орла.

Капитальный ремонт крыш сделают по следующим адресам:

  • Комсомольская, 139, 304, 310,
  • Кромская, 11,
  • Песковская, 11,
  • Планерная, 69,
  • Солнцевская, 8,
  • Щепная площадь, 12-А.

Сроки окончания работ не указываются. Уточняется, что основанием для их проведения являются акты общих собраний собственников, а также обращения «Регионального фонда
капитального ремонта».

При этом указано, что в список попали здания, где жильцы перечисляют соответствующие взносы в РФКР (а не на общий счёт дома) и при этом сами не принимали решений о ремонте крыш.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU