В Орле капитально отремонтируют крыши на восьми домах

Ремонты сделают в Заводском районе.

Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Оно опубликовано на сайте Администрации Орла.

Капитальный ремонт крыш сделают по следующим адресам:

Комсомольская, 139, 304, 310,

Кромская, 11,

Песковская, 11,

Планерная, 69,

Солнцевская, 8,

Щепная площадь, 12-А.

Сроки окончания работ не указываются. Уточняется, что основанием для их проведения являются акты общих собраний собственников, а также обращения «Регионального фонда

капитального ремонта».

При этом указано, что в список попали здания, где жильцы перечисляют соответствующие взносы в РФКР (а не на общий счёт дома) и при этом сами не принимали решений о ремонте крыш.

ИА «Орелград»