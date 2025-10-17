В Орле капитально отремонтируют крыши на восьми домах

Ремонты сделают в Заводском районе.
Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Оно опубликовано на сайте Администрации Орла.
Капитальный ремонт крыш сделают по следующим адресам:
- Комсомольская, 139, 304, 310,
- Кромская, 11,
- Песковская, 11,
- Планерная, 69,
- Солнцевская, 8,
- Щепная площадь, 12-А.
Сроки окончания работ не указываются. Уточняется, что основанием для их проведения являются акты общих собраний собственников, а также обращения «Регионального фонда
капитального ремонта».
При этом указано, что в список попали здания, где жильцы перечисляют соответствующие взносы в РФКР (а не на общий счёт дома) и при этом сами не принимали решений о ремонте крыш.
ИА «Орелград»