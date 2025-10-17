В Орле на «Новой Ботанике» нашли расчленённого котёнка

Подано заявление в правоохранительные органы.

Об этом пишет «Орловский вестник». «Отрезанная голова котёнка, отдельно лапы и тельце маленького пушистика», – цитирует издание очевидцев.

Возможно, животное стало жертвой злоумышленника-живодёра. Причём — не единственной. Утверждается, что в последнее время на «Новой Ботанике» стали часто находить фрагменты тел животных.

Как сообщает СМИ, одна из местных жительниц уже подала заявление в правоохранительные органы. «Она просит провести проверку случаев жестокого обращения с животными, установить личность, совершившую преступление, и провести… медицинскую экспертизу», – пишет газета.

ИА «Орелград»