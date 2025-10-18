В Болхове назвали главные проблемы малого бизнеса

Среди них отмечено несовершенство правовой базы и системы сбора налогов.

Несмотря на активную государственную поддержку, все более очевидными становятся основные проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятельности бизнес-структуры: несовершенство нормативно-правовой базы, системы налогообложения; слабое материально-ресурсное обеспечение; недостаточное кадровое обеспечение и подготовка специалистов и т.д. Об этом говорится в паспорте муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, стартовавшей в Болховском районе.

«Для преодоления этих явлений необходимы особые усилия и принятие конкретных мер на всех уровнях по коррекции государственной политики, – следует из документа. – Все это обусловливает необходимость разработки данной программы. Определенные в рамках программы показатели позволят оперативно оценивать эффективность программных мероприятий и вносить необходимые коррективы при их реализации».

Объем финансирования программы из местного бюджета за три года составит всего 30 тысяч рублей. При этом планируется увеличение количества называемых субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 процентов в год и увеличение количества самозанятых не менее чем на пять граждан в год. Авторы программы отмечают, что малый и средний бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии района: 33 процента местных работников трудятся именно в этом секторе экономики.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года составило 433, из них: 55 – юридическое лицо и 378 индивидуальных предпринимателей, – следует из документа. – 38 процентов субъектов осуществляют деятельность в розничной торговле, 15 процентов – в сфере автомобильных перевозок, 15 процентов – в сельском хозяйстве, 7 процентов – в строительстве и т.д. За год открыли свой бизнес 64 человека. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и повышение благосостояния населения района».

Малый бизнес наиболее активно развивается в сфере торговли, подчеркивают также местные власти. Неуклонно расширяется ассортимент, повышается качество продукции и предоставляемых услуг. Стоит добавить, что в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Болховском районе» администрация района оказывает малому бизнесу в основном информационную, консультативную и имущественную поддержку, которые не требуют большого финансирования.

ИА «Орелград»