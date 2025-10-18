Бывший орловский заключенный почти три года прятался у цыган

Он грубо нарушил условия административного надзора.

Глазуновский районный суд Орловской области на четыре месяца отправил бывшего заключенного в исправительную колонию строгого режима. Такое наказание мужчине было назначено за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ. Ранее Глазуновский районный суд уже приговаривал его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за кражу. А затем приговором Суджанского районного суда Курской области он получил срок по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Отбывал срок данный гражданин в Ливенской исправительной колонии строгого режима. Перед освобождением Ливенский районный суд вынес решение об установлении за ним административного надзора сроком на 8 лет. В течение этого времени бывшему заключенному необходимо было два раза в месяц являться в органы внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. Также ему запретили покидать свой дом по ночам и посещать бары, кафе и рестораны, где реализуются спиртные напитки.

Запретили ему и выезд без разрешения за пределы муниципального образования. Осужденный был под подпись уведомлен администрацией исправительного учреждения о необходимости соблюдения установленных судом в отношении него административных ограничений. Вскоре он освободился, прибыл на свою малую родину, был поставлен на учет в ОМВД и повторно ознакомлен с административными ограничениями его прав. Несмотря на это, в декабре 2022 года бывший заключенный самовольно покинул свое место жительства, о чем не уведомил органы внутренних дел в установленный законом трехдневный срок, и проживал в соседней области вплоть до момента его задержания в текущем году.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, но отказался от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции РФ. Однако в суде были оглашены его показания, данные на предварительном следствии. А тогда он рассказал, что в первые месяцы после освобождения своевременно являлся на отметку в полицию и соблюдал административные ограничения. Но затем перестал являться на регистрацию в ОМВД, так как «ему было не на чем добираться».

В начале декабря 2022 года он уехал из Глазуновского района и до последнего времени проживал, по его словам, в цыганской семье. Работал неофициально, в сфере строительства. Он знал о том, что находится в розыске за то, что скрылся от дознания и уклонялся от административного надзора. Но все равно продолжал уклоняться от надзора, так как «не желал соблюдать ограничения». Задержали его полицейские в Рыльском районе Курской области, откуда он был этапирован на Орловщину.

ИА «Орелград»