В Орловском округе проверили расходы на 173 миллиона рублей

Контрольно-счетная палата Орловского муниципального округа отчиталась о своей деятельности за период с 1 июля 2025 года по 30 сентября 2025 года. Сообщается, что за это время сотрудники ведомства провели проверки эффективного и целевого использования субсидий, выделенных из бюджета Михайловской и Платоновской школам на выполнение задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели за 2023-2024 годы и истекший период 2025 года.

Проверялось также использование муниципального имущества этими школами. Кроме того, КСП проверила финансовое обеспечение деятельности Образцовского территориального управления администрации Орловского муниципального округа на основании бюджетной сметы. В частности, было изучено ведение бухгалтерского учета за период с 1 января 2023 года по 30 июня 2025 года. В целом объем проверенных средств составил 173,059 миллиона рублей.

В результате проведения контрольных мероприятий были выявлены нарушения на общую сумму 2,548 миллиона рублей. Так, искажение бухгалтерской отчетности аудиторы оценили в 1,385 миллиона рублей, неправомерные расходы – в 183,87 тысячи рублей, неэффективное использование бюджетных средств составило 92,2 тысячи рублей, прочие нарушения потянули на 34,62 тысячи рублей. Кроме того, были вскрыты факты искусственного дробления закупок на общую сумму 851,68 тысячи рублей. К моменту составления отчета нарушения на сумму 1,393 миллиона рублей были устранены.

Кроме того, за отчетный период времени Контрольно-счетной палатой Орловского муниципального округа на основании плана работы было проведено 12 экспертно-аналитических мероприятий и подготовлены заключения, в том числе: на проект решения Орловского окружного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Орловского муниципального округа за первое полугодие 2025 года», на проект постановления о внесении изменений в паспорт муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» и др. В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий нарушений установлено не было.

ИА «Орелград»