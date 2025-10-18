Во Мценском районе снизят «пьяную» преступность

А также повысят эффективность профилактики правонарушений.

Обновленная муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и предупреждение преступности» начала действовать во Мценском районе Орловской области. Ее действие рассчитано по 2027 год включительно. В 2025 году на реализацию программы планируется выделить из местного бюджета 5,731 миллиона рублей, в 2026 и 2027 годах – по 5,215 миллиона рублей.

Ожидается, что реализация обновленной программы позволит повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации этой деятельности предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также общественные организации, улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

По итогам реализации программы удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, должен снизиться с 10,9 до 9,5 процента в общей структуре преступности; тяжких и особо тяжких преступлений – с 31 до 28 процентов; преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, – с 33,5 до 27,1 процента; рецидивных преступлений – с 72,4 до 60,1 процента. Кроме того, власти района планируют полностью искоренить преступления, совершенных несовершеннолетними.

Также предполагается увеличить удельный вес раскрываемых преступлений с 45,2 до 52,3 процента, увеличить число правонарушений, выявленных с участием представителей общественных формирований, увеличить долю молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по профилактике экстремизма, с 40 до 60 процентов, нарастить количество опубликованных материалов средствах массовой информации и выпуск методических рекомендаций, брошюр, памяток, листок, плакатов в сфере профилактики терроризма и экстремизма. Кроме того, будет увеличено количество комиссионных обследований «объектов вероятных террористических устремлений».

«Необходимость разработки программы обуславливается сохраняющейся сложной криминальной обстановкой в районе и необходимостью выработки новых подходов в вопросах противодействия преступности и совершенствования организации профилактической работы, – следует из документа. – Вопрос необходимости снижения уровня преступности на территории Мценского района остается актуальным».

По мнению авторов программы, в районе недостаточно налажены профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, функционирование института социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение правонарушений. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит стабилизировать оперативную обстановку по линии подростковой преступности, обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, повысить эффективность социально-реабилитационной работы с дезадаптированными детьми и подростками, уменьшить уровень безнадзорности несовершеннолетних.

