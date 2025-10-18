Орловскую УК обязали заплатить за разбитый снегом автомобиль

Иск управляющей компании предъявили страховщики.

Страховая компания «Согласие» подала иск к управляющей компании «Экодом» и попросила арбитражный суд о взыскании с ответчика ущерба в порядке суброгации и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на взысканную сумму убытков. Как следует из материалов дела, исковые требования были связаны с ненадлежащим исполнением ответчиком как управляющей компанией обязанностей по техническому обслуживанию ремонту и санитарному содержанию многоквартирного дома в деревне Плещеево.

Как видно из материалов дела, в декабре 2023 года у стен многоквартирного дома произошел неприятный инцидент. В результате падения снега и наледи с крыши дома был серьезно поврежден автомобиль марки «Volkswagen CADDY», принадлежащий компании «Балтийский лизинг». Транспортное средство получило сильные механические повреждения, и после новогодних праздников представитель потерпевшей компании обратился в СК «Согласие» с заявлением о наступлении страхового случая.

Страховщиком был произведен осмотр поврежденного транспортного средства, составлен соответствующий акт. В соответствии с условиями полиса КАСКО и правилами страхования, заявленный случай был признан страховым. Размер ущерба составил 3,505 миллиона рублей, что превышает 60 процентов от страховой суммы. Как установил арбитражный суд Орловской области, выплата страхового возмещения в указанном случае могла осуществляться исходя из волеизъявления страхователя в двух вариантах.

При первом варианте страховщики забирают себе поврежденный автомобиль и выплачивают владельцу страховку в сумме 3,436 миллиона рублей. При втором варианте остатки разбитого автомобиля остаются у страхователя. Стоимость годных остатков транспортного средства составила 1,504 миллиона рублей, согласно экспертному заключению. При таком варианте сумма страхового возмещения составляет 1,931 миллиона рублей. Владелец автомобиля выбрал первый вариант, то есть передал страховщику годные остатки автомобиля и получил крупную выплату.

Впоследствии страховая компания выручила на торгах за остатки автомобиля 1,504 миллиона рублей. Оставшуюся разницу она решила отсудить у управляющей компании, возложив вину за инцидент именно на нее. В иске было указано, что «Экодом» на момент наступления страхового случая являлся управляющей, то есть обслуживающей общее имущество, организацией в отношении многоквартирного жилого дома, с крыши которого упала наледь.

Суд установил, что компания действительно приняла на себя обязанности по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по содержанию общего имущества, в число которых входит и выполнение работ по удалению с крыш снега и наледей. Факт причинения ущерба транспортному средству вследствие падения снега и наледи с крыши многоквартирного дома был установлен постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и протоколом осмотра места происшествия. Также было установлено, что предупреждающих знаков об опасности схода снега на стене дома не имелось, а территория возможного схода не была ограждена.

Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с управляющей компании в пользу страховой компании убытки в размере 1,939 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на взысканную сумму убытков. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА “Орелград”